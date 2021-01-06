Зачем он так сделал - неизвестно

Под Одессой мужчина решил выйти из квартиры неестественным способом – через балкон

В результате он повис на водосточной трубе девятиэтажного дома, и чтобы его спасти очевидцы вызвали сотрудников ГСЧС, пишут местные СМИ .

Происшествие случилось вечером в городе Черноморске.

По словам спасателей, в одной из квартир дома отдыхала компания людей. 41-летний мужчина, решил выйти нестандартным способом – через балкон. Но очутившись на улице, повис на сточной трубе.

Прибывшие сотрудники ГСЧС не смогли установить лестницу для того, чтобы снять пострадавшего по причине блокировки проезда припаркованными автомобилями.

В результате помочь бедолаге удалось с помощью спасательной веревки. Специалисты затянули узел на мужчине и вернули его обратно в квартиру.

О том, почему он это сделал не сообщается.

До этого мы сообщали, что в одном из районов Одессы спасали младенца, которого закрыл в квартире пьяный папаша.

Происшествие случилось вечером на улице Космонавтов, 25.

По словам спасателей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире с двухмесячным ребенком и уснул.

Сначала для спасения малыша вызвали полицейских, а те, в свою очередь, обратились за помощью к сотрудникам ГСЧС.

Спасателям пришлось открывать дверь с помощью бензореза.

К счастью, все обошлось и ребенка передали матери.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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