Под Одессой мужчина решил выйти из квартиры неестественным способом – через балкон
В результате он повис на водосточной трубе девятиэтажного дома, и чтобы его спасти очевидцы вызвали сотрудников ГСЧС, пишут местные
Происшествие случилось вечером в городе Черноморске.
По словам спасателей, в одной из квартир дома отдыхала компания людей. 41-летний мужчина, решил выйти нестандартным способом – через балкон. Но очутившись на улице, повис на сточной трубе.
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Прибывшие сотрудники ГСЧС не смогли установить лестницу для того, чтобы снять пострадавшего по причине блокировки проезда припаркованными автомобилями.
В результате помочь бедолаге удалось с помощью спасательной веревки. Специалисты затянули узел на мужчине и вернули его обратно в квартиру.
О том, почему он это сделал не сообщается.
До этого мы сообщали, что в одном из районов Одессы спасали младенца, которого закрыл в квартире пьяный папаша.
Происшествие случилось вечером на улице Космонавтов, 25.
По словам спасателей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире с двухмесячным ребенком и уснул.
Сначала для спасения малыша вызвали полицейских, а те, в свою очередь, обратились за помощью к сотрудникам ГСЧС.
Спасателям пришлось открывать дверь с помощью бензореза.
К счастью, все обошлось и ребенка передали матери.
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