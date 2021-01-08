В центре Одессы дерево рухнуло прямо на автомобили

Это произошло поздно вечером 7 декабря на улице Пушкинской, 3, около здания областной прокуратуры, пишут местные СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В результате происшествия пострадали три машины. Людских жертв нет.

Как рассказали пострадавшие автомобилисты, корни дерева полностью сгнили, поэтому оно упало. Он намерены писать коллективную жалобу и требовать возмещения ущерба.

На место события были вызваны сотрудники полиции.

Деревопады – частое явление в Одессе.

До этого мы сообщали, что сильный ветер повалил дерево прямо на трамвай №5, который двигался по Французскому бульвару. Ветка также оборвал провода и заблокировала движение других вагонов.

Кроме того, рано утром на поселке Котовского огромный тополь упал прямо на автомобильную парковку и разбил около десятка автомобилей. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

А тем временем синоптики рассказали о погоде после Рождества.

Согласно их прогнозу пятницу, 8 января в Одессе снова распогодится. Осадков не прогнозируются. Штормовой ветер к вечеру утихнет.

Отмечается небольшое понижение температуры воздуха. В дневное время температура составит +4 +6, а ночью ожидается +2+4 градусов.

Напомним, что мощное дерево рухнуло в центре Одессы, пострадали жильцы: кадры происходящего

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