В центре Одессы дерево рухнуло прямо на автомобили
Это произошло поздно вечером 7 декабря на улице Пушкинской, 3, около здания областной прокуратуры, пишут местные
В результате происшествия пострадали три машины. Людских жертв нет.
Как рассказали пострадавшие автомобилисты, корни дерева полностью сгнили, поэтому оно упало. Он намерены писать коллективную жалобу и требовать возмещения ущерба.
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На место события были вызваны сотрудники полиции.
Деревопады – частое явление в Одессе.
До этого мы сообщали, что сильный ветер повалил дерево прямо на трамвай №5, который двигался по Французскому бульвару. Ветка также оборвал провода и заблокировала движение других вагонов.
Кроме того, рано утром на поселке Котовского огромный тополь упал прямо на автомобильную парковку и разбил около десятка автомобилей. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
А тем временем синоптики рассказали о погоде после Рождества.
Согласно их прогнозу пятницу, 8 января в Одессе снова распогодится. Осадков не прогнозируются. Штормовой ветер к вечеру утихнет.
Отмечается небольшое понижение температуры воздуха. В дневное время температура составит +4 +6, а ночью ожидается +2+4 градусов.
Напомним, что мощное дерево рухнуло в центре Одессы, пострадали жильцы: кадры происходящего
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