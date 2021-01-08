В Одессе вандалы разбили стекло зоомагазина, а затем пожалели о своем поступке

Деяния хулиганов попали на камеру видеонаблюдения, передает Рoliteka.net

Кадры, как неизвестные разбивают ногой стекло магазина, разместил на страницах соцсетей продавец Дмитрий и попросил помочь найти вадалов (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

После того, как видео разошлось по сети, хулиганы пожалели о своем поступке, извинились и даже оплатили ущерб.

Как рассказал сотрудник зоомагазина Дмитрий, парни были под действием алкоголя, на данный момент конфликт исчерпан.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы хулиганы погромили витрины магазинов и автомобили.

Двое неизвестных крушили автомобили и витрины магазинов. Полицейские получили описание хулиганов. При патрулировании территории полицейские заметили похожих по описанию мужчин, те бросились бежать и по дороге один из них разбил витрину кафе.

Злоумышленников задержали. Их действия подпадают под санкции ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

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Прибывшие на вызов спасатели установили, что горит стационарно-установленный деревянный крест. Пожар был ликвидирован в 3:44 на площади 1метр квадратный.

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