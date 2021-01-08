Люди остались без света

На дороге в Одесской области водитель иномарки протаранил электроопору, оставив без электричества горожан

Разрушительное ДТП произошло на въезде в город Килия, в пятницу днем, 8 января. О нем сообщило издание « Бессарабия INFORM ».

В последнее время погодные условия на территории Одесской области не самые благоприятные для водителей. Туманы, мокрая дорога и гололед - часто стают причиной аварий.

Так, водитель на Ауди влетел в населенный пункт на огромной скорости, однако не учел того, что дорога скользкая. Мужчина не справился с управлением и протаранил столб, который впоследствии рухнул прямо на иномарку.

Сам виновник аварии отделался царапинами, а вот жителям улицы не повезло: они остались без электричества.

На место аварии приехали полицейские и аварийная бригада РЭСа.

По предварительным данным мужчина за рулем был трезвым, на него составлен админпротокол.

Также известно, что автомобиль из-за повреждений не на ходу, ожидают эвакуатор для транспортировки его до места ремонта.

Ранее мы сообщали, что 7 января, в районе села Николавка-Новоросийская на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП.

45-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Opel не справилась с управлением, машину занесло, и она съехала в кювет.

Сама автоледи не пострадала. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

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