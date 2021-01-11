За минувшие сутки от китайского вируса скончались десять человека

Тревожные данные сообщили в СНБО, передает Politeka.net

Так, по состоянию на 11 января в Одессе и области выявлено 312 новых случаев заражения.

Всего за время пандемии число заболевших на Одесчине достигло 75 тысяч 975 человек.

Стоит сказать, что количество больных значительно превышает данные официальной статистики. Многие заболевшие по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах Минздрава.

К сожалению, не справились с болезнью и скончались 10 человек только за последние сутки. Общее число жертв за время пандемии 1140. Полностью излечиться удалось 52369 пациентам, 22466 болеют, у 77456 подозревают коронавирус.

За сутки в Украине выявили 4 288 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее - 5 011). Наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в Запорожской области, а также в Киеве и столичной области. Одесский регион на четвертом месте в стране по количеству заболевших.

Ранее мы писали, что на выходных в Одессе выдалась хорошая погода и тысячи одесситов не желая сидеть дома пришли на побережье Черного моря, чтобы подышать свежим воздухом и насладится прогулками.

Особенно много людей замечено на пляже в Лузановке. В течение дня там было трудно припарковаться, а возле точек с едой и напитками на вынос выстроили огромные очереди.

Масок и безопасной дистанции, конечно же, не было.

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