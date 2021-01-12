В Одессе элитный внедорожник влетел и разбил витрину магазина

Происшествие случилось в ночь на 12 января на Французском бульваре. Об этом сообщает патрульная полиция, передает Politeka.net

Водитель за рулем автомобиля Toyota Prado протаранил фасад фирменного магазина по продаже вина и шампанского торговой марки «Французский бульвар».

По данным инспекторов, 29-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожных обстоятельств, не справился с управлением и влетел в здание магазина.

К счастью, жертв и пострадавших людей в дорожно-транспортном происшествии нет.

Полицейские составили на автомобилиста административные материалы по ст. 124 КУоАП.

Одесситы в сети уже успели прокомментрировать инцидент.

"Захотелось вина?", "Джип проверил на прочность винный магазин и проиграл", - пишут люди.

До этого мы сообщали, что в Одессе пьяный водитель въехал в остановку, перед этим протаранив несколько автомобилей, а затем скрылся в места аварии

Инцидент случился в 8 часов утра на проспекте Шевченко возле улицы Довженко.

Очевидцы рассказали, что люди на остановке буквально разлетелись по сторонам, поэтому никто не пострадал.

Сам водитель пикапа Dodge Ram бросил разбитый автомобиль в одном из дворов на проспекте Шевченко и убежал.

Полицейские уже разыскали правонарушителя.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

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