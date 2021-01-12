В Одессе элитный внедорожник влетел и разбил витрину магазина
Происшествие случилось в ночь на 12 января на Французском бульваре. Об этом сообщает патрульная полиция, передает Politeka.net
Водитель за рулем автомобиля Toyota Prado протаранил фасад фирменного магазина по продаже вина и шампанского торговой марки «Французский бульвар».
По данным инспекторов, 29-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожных обстоятельств, не справился с управлением и влетел в здание магазина.
К счастью, жертв и пострадавших людей в дорожно-транспортном происшествии нет.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Острая на язык Полякова высказала Кате Осадчей все, что о ней думала: "Помню твою гонористую..."
Конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности: "Развернулась и ушла"
Госпитализированный Чапкис раскрыл свой диагноз, ситуация тяжелая: "Теперь лежу в..."
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Полицейские составили на автомобилиста административные материалы по ст. 124 КУоАП.
Одесситы в сети уже успели прокомментрировать инцидент.
"Захотелось вина?", "Джип проверил на прочность винный магазин и проиграл", - пишут люди.
До этого мы сообщали, что в Одессе пьяный водитель въехал в остановку, перед этим протаранив несколько автомобилей, а затем скрылся в места аварии
Инцидент случился в 8 часов утра на проспекте Шевченко возле улицы Довженко.
Очевидцы рассказали, что люди на остановке буквально разлетелись по сторонам, поэтому никто не пострадал.
Сам водитель пикапа Dodge Ram бросил разбитый автомобиль в одном из дворов на проспекте Шевченко и убежал.
Полицейские уже разыскали правонарушителя.
Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура
А еще Politeka писала про страшную аварию на Молдаванке в Одессе: что известно о жертвах ДТП и в каком состоянии выжившие
Также Politeka сообщала, что авто слетело с Объездной дороги прямо в воду: кадры происходящего