В Одессе третий день подряд "минируют" здания, сегодня это детские садики

Как сообщили в полиции Одесской области, в 10:30 на электронную почту пришло очередное сообщение о минировании.

В нем было написано, что заминированы здания областной прокуратуры, Малиновского суда, а также детские садики в Приморском, Малиновском и Суворовском районах. Всего — 26 садов, какие именно в полиции не уточняют.

"Информация о том, что заминированы 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30", - говорится в сообщении.

По всем адресам выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. По правилам, из зданий должны эвакуировать всех людей.

Также ранее сообщалось, что в декабре месяце прошлого года под удар попали учебные заведения в городе.

Сначала на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщение о минировании 4 школ, на второй день "заминировали" сразу 5 гимназий, а через несколько дней в полиции получили анонимное сообщение о взрывчатке в десяти одесских школах.

Стоит обратить внимание, что с каждым днем число учебных заведений увеличивалось.

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