Штрафы колеблются от 3,4 до 5,1 тысяч гривен

Одесских бизнесменов начнут штрафовать за отсутствие масок у персонала и посетителей

В четверг, 14 января вступает в силу новый закон, согласно которому полиция сможет выписывать штрафы владельцам бизнеса за не ношение масок посетителями. Об этом сообщает парламентская газета "Голос Украины".

Размер штрафа т 3400 до 5100 гривен. Это правило распространяется на посещение всех предприятий, где осуществляется обслуживание населения, а также на общественный транспорт.

Штраф выпишут, если на предприятии, в заведении, общественном транспорте:

▪️Пропустили человека без маски, надетой на лицо.

▪️Владельцы бизнеса не предприняли мер, чтобы человек надел маску, находясь в помещении / транспорте.

▪️Обслужили клиентов без масок на лице.

Напомним, что закон №3890 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Документ поддержал 241 народный депутат.

До этого мы сообщали, что с 8 по 10 января, стражи порядка уже успели составить 261 протокол о нарушении ограничений во время «карантина зимних каникул».

Нарушения касались работы магазинов и развлекательных учреждений, а также нахождения людей в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

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