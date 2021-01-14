Одесских бизнесменов начнут штрафовать за отсутствие масок у персонала и посетителей
В четверг, 14 января вступает в силу новый закон, согласно которому полиция сможет выписывать штрафы владельцам бизнеса за не ношение масок посетителями. Об этом сообщает парламентская газета "Голос Украины".
Размер штрафа т 3400 до 5100 гривен. Это правило распространяется на посещение всех предприятий, где осуществляется обслуживание населения, а также на общественный транспорт.
Штраф выпишут, если на предприятии, в заведении, общественном транспорте:
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▪️Пропустили человека без маски, надетой на лицо.
▪️Владельцы бизнеса не предприняли мер, чтобы человек надел маску, находясь в помещении / транспорте.
▪️Обслужили клиентов без масок на лице.
Напомним, что закон №3890 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Документ поддержал 241 народный депутат.
До этого мы сообщали, что с 8 по 10 января, стражи порядка уже успели составить 261 протокол о нарушении ограничений во время «карантина зимних каникул».
Нарушения касались работы магазинов и развлекательных учреждений, а также нахождения людей в общественных местах без средств индивидуальной защиты.
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