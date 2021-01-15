В Одесской области клиент напал на молодого таксиста и угнал его автомобиль
Происшествие случилось в городе Саврань, рассказали в пресс-службе полиции, передает Politeka.net.
Так, 24-летний таксист должен был отвезти пару, которая приехала из Киевской области, до автобусной остановки и посадить на маршрутку, однако по дороге подвыпивший 31-летний пассажир, накинув на шею водителя шарф, принялся душить, пока тот не вырвался и не убежал. После этого злоумышленник сел за руль и поехал со своей спутницей в неизвестном направлении.
Потерпевший обратился за помощью в полицию. Получив от заявителя описание пассажиров и минимальную информацию о том, куда они планировали ехать копы разыскали эту пару.
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По словам злоумышленника, который 14 лет отсидел в тюрьме за тяжкие преступления, он отобрал у таксиста машину, потому что не было денег, чтобы заплатить ни ему, ни маршрутчику. Доехав до Киевской области, он бросил автомобиль прямо на трассе, за ненадобностью. А документы и телефон, который вырвал из рук водителя, когда тот бежал, забрал с собой.
Мужчине грозит новый срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. Его помесили в СИЗО на 2 месяца.
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Преступники также угнали ее автомобиль, который позже сожгли. Жертвой стала 55-летняя Инесса Тютюнник.
"Ее хорошо знали в городе, она долгое время была единственной женщиной-таксистом", – говорят местные жители.
Инесса занималась перевозками несколько лет, а в последнее время выходила только на ночные смены. Одесские полицейские задержали убийц, ими оказались два молодых человека, одному всего 17 лет, а другому 18.
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