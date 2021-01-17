В Одесской области женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину

Об этом сообщили в ГУ полиции одесской области.

Конфликт возник, когда 60-летняя женщина и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным.

В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.

Пострадавшего госпитализировали.

На данный момент в полиции еще продолжается досудебное расследование, за содеяное женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что на пляже в Одессе увязли в песке две иномарки и эвакуатор, который приехал их вызволять

Происшествие случилось утром 15 января на пляже Ланжерон. Об этом рассказали очевидцы на страницах соцсетей, и разместили фотографии в придачу.

По словам одесситов, в песке и снеге недалеко от воды застряли три автомобиля – Lexus, Chevrolet и эвакуатор.

По всей видимости, последний пытался помочь иномаркам и сам застрял.

Свидетели случившегося говорят, что все попытки выбраться из ловушки, куда водители сами заехали не увенчались успехом.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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