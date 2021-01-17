В Одессе ночью жестко убили мужчину

В Одессе в ночь на 16 января убили местного жителя, ему пробили легкие и перерезали горло, сообщили Нацполиции области.

Убийство произошло на улице Ильфа и Петрова, а тело мужчины было обнаружено прохожими ближе к полуночи.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лица, причастного к указанному преступлению", - указано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на пляже в Одессе увязли в песке две иномарки и эвакуатор, который приехал их вызволять

Происшествие случилось утром 15 января на пляже Ланжерон. Об этом рассказали очевидцы на страницах соцсетей, и разместили фотографии в придачу.

По словам одесситов, в песке и снеге недалеко от воды застряли три автомобиля – Lexus, Chevrolet и эвакуатор.

По всей видимости, последний пытался помочь иномаркам и сам застрял.

Свидетели случившегося говорят, что все попытки выбраться из ловушки, куда водители сами заехали не увенчались успехом.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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