В центре Одессы не поделили дорогу такси и снегоуборочная техника

ДТП произошло на пересечении улиц Ришельевская и Успенская. Об этом сообщается в телеграм-канале «Хуе**я Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, водитель такси не пропустил снегоуборочную технику, которая расчищала улицы, в результате чего произошло столкновение.

На кадрах видно, как желтый автомобиль такси получил значительные механические повреждения.

О пострадавших информации нет, также в полиции пока не прокомментировали аварию.

Напомним, что в понедельник, 18 января в связи с ухудшением ситуации как на дорогах, так и пешеходных коммуникациях одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Ранее мы сообщали, что в Одессе грузовик ударил иномарку, в результате чего задняя часть легковушки угодила под фуру. ДТП произошло под Пересыпским мостом.

Виновником аварии стал водитель грузовика DAF с прицепом, который двигаясь в направлении улицы Балковской при маневрировании столкнулся с автомобилем Opel Astra.

Пострадавшего 22-летнего водителя Opel доставили в больницу.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

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