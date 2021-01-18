В центре Одессы не поделили дорогу такси и снегоуборочная техника
ДТП произошло на пересечении улиц Ришельевская и Успенская. Об этом сообщается в телеграм-канале «Хуе**я Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, водитель такси не пропустил снегоуборочную технику, которая расчищала улицы, в результате чего произошло столкновение.
На кадрах видно, как желтый автомобиль такси получил значительные механические повреждения.
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О пострадавших информации нет, также в полиции пока не прокомментировали аварию.
Напомним, что в понедельник, 18 января в связи с ухудшением ситуации как на дорогах, так и пешеходных коммуникациях одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.
Ранее мы сообщали, что в Одессе грузовик ударил иномарку, в результате чего задняя часть легковушки угодила под фуру. ДТП произошло под Пересыпским мостом.
Виновником аварии стал водитель грузовика DAF с прицепом, который двигаясь в направлении улицы Балковской при маневрировании столкнулся с автомобилем Opel Astra.
Пострадавшего 22-летнего водителя Opel доставили в больницу.
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