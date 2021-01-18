В Одессе погибла семья из трех человек
16 января вечером в службу 102 обратились обеспокоенные соседи, они попросили правоохранителей проверить, всё ли в порядке, никто из членов семьи давно не выходил из дома, передает "04868.com.ua".
Прибыв на место, сотрудниками следственно-оперативной группы был вызван слесарь, так как двери никто не открывал.
Полицейские обнаружили тела трех человек – мужчины 1974 года рождения и двух женщин 1978 и 1947 годов рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
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К слову, ЧП произошло вечером 17 января на улице Посмитного 10/12 в Приморском районе города Одесса.
В 20:30 произошло возгорание третьего этажа и крыши (трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 36 квартир, где расположен отель Arcadia Apartment. Два человека погибли, еще двое пострадали – их госпитализировали.
Напомним, что в Одессе не все школы ушли на дистанционку после каникул, известно где.
Как писала Politeka, в Одессе начался жесткий локдаун, кадры: "теперь голову не помоешь".
Также Politeka писала, одесситов растревожил суровый локдаун: "Скорее бы сделали прививку всем депутатам".