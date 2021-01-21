В Одессе разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Эмилину Зеленскую

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-странице Национальной полиции в Одесской области.

По их данным, девочка вышла из дома вчера, 20 января и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 176 см, волосы прямые темные.

В последний раз когда ее видели была одета: в длинную розовую куртку, темно-синие брюки, черные кроссовки с белой подошвой.

С любой информацией о месте нахождения разыскиваемой просьба сообщить в ОРУП № 1 по телефонам (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или по спецлинии «102».

Ранее мы сообщали, что в Одессе неадекватный отец жестоко бил сына-подростка прямо на улице.

Инцидент с избиением, который случился на улице Гоголя возле Приморского бульвара, всполошил очевидцев. Они засняли это на видео и пригрозили мужчине вызвать полицию.

На кадрах можно увидеть, как взрослый мужчина бьет мальчика сначала по шее, а потом ногой. От ударов подросток упал на землю.

Очевидица говорит, что это его сын.

"У меня слов нет, я поздно начала снимать, малый упал и этот урод бил его ногами по чем попадет", - рассказала возмущенная женщина.

Напомним, что детский сад расстреляли в Одессе: подробности и кадры произошедшего

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

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