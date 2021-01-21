Появилось новые подробности об одесском потрошителе, который гулял с отрубленной головой на Таирово

Информацию разместили в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net

20 января Одессу потрясло зверское преступление, которое произошло на улице Небесной Сотни. Молодой мужчина убил двоих человек с особой жестокостью. Перву жертву, которая оказалась его отцом, он обезглавил, а второй - вспорол живот и выпотрошил внутренние органы. Потом он вышел на улицу с отрезанной головой и обмотанными кишками, сел на скамейке и закурил.

По данным телеграм-канала «Одесса-Инфо», убийцей оказался 30-летний Пономаренко Дмитрий Игоревич. Он местный житель.

Подозреваемый в убийстве работал в отеле Дюк, который находится в переулке Чайковского 10. Был уволен из-за психических срывов на работе и пребывание в наркотическом опьянении. Его жертвами оказались отец Игорь Пономаренко и 32-летний Александр Демченко, вероятнее всего друг семьи, которого он выпотрошил.

По словам соседки убийцы, в целом Дмитрий был спокойный и добрый парень, но регулярно употреблял наркотики и в эти моменты становился "невменяемым". Раньше он неоднократно бил своего 50-летнего отца, подымал руку и на мать, когда те приходили к нему в гости. Сами родители подозреваемого уже давно не жили вместе.

Также есть информация, что у убийцы есть жена и ребенок.

«У головореза была жена и ребёнок, а наркозависимость была причиной увольнения с многих работ», - сообщает телеграм-канал «Ху**ая Одесса».

Свидетели случившегося рассказали, что им довелось увидеть.

«Он хлопнул этой головой по машине женщины, которая сразу же уехала. Затем он, разбил отрезанной головой другие машины. Вы же понимаете, что это голова родного отца, так даже звери не поступают» - говорят местные жители.

На место прибыло сразу несколько экипажей полиции, убийцу быстро задержали. В настоящее время его мотивы остаются неизвестными, равно как и то, находился ли убийца в момент совершения преступления под воздействием наркотических или психотропных средств.

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