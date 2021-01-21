В Одессе собственникам заведения «У Машковичей», которое попало в языковой скандал, пришлось приостановить свою работу
Об этом заявила сама владелица магазина еврейской кухни Ирина Машкевич в эфире
«На данный момент мы не работаем вообще, на сегодняшний день я не имею такой возможности. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах или о стекле в моей еде. Я этого ожидаю, мне это обещали. Поэтому я вынуждена приостановить работу, пока вся эта ситуация не уляжется», - говорит женщина.
Постаревшая Аллегрова заткнула за пояс моложавую Ани Лорак, фото: как выглядит шальная императрица
Трагедия в семье Чапкиса, внучка легенды "Танців з зірками" показала последнее фото: "Безмерная боль потерять тебя"
Ненакрашенная Ксения Мишина в странной позе показала, как расслабляется без Эллерта: "Это тяжело, но..."
"Будут собирать по кусочкам": поход на горку закончился бедой для восьмилетней украинки
В хостеле Одессы тело 19-летней девушки обнаружили в туалете: подробности и кадры трагедии
Ирина Машкевич также заявила, что угрозы поступают не только в адрес ее бизнеса, но и лично ей и ее семье. Она сказала, что все фиксирует на телефон и намерена снова обратиться в правоохранительные органы.
Напомним, что всё началась с того, что собственники заведения решили пошутить над языковым законом Украины, который вступил в силу 16 января и опубликовали на своей странице вFacebook пост, в котором украинский текст написан русскими буквами.
"Шалом люби друзи. Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста. Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади. Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси. Завжды ваша Артель у Машковичей", – было написано в сообщении.
Местных патриотов такое отношение к государственному языку очень возмутило, и они начали присылать руководству заведения угрозы.
Напомним, что на одесском Привозе массово наплевали на закон про язык: «Украинцев здесь маловато, одни..."
Как сообщала Politeka, охранник сцепился с депутатшей в магазине Одессы: "Чего это вы тут на украинском разговариваете?"
Также Politeka писала, что "Одесса - многоязычный город": жителей города возмутил громкий скандал с пенсионеркой в трамвае