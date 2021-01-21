В Одессе собственникам заведения «У Машковичей», которое попало в языковой скандал, пришлось приостановить свою работу

Об этом заявила сама владелица магазина еврейской кухни Ирина Машкевич в эфире местного канала.

«На данный момент мы не работаем вообще, на сегодняшний день я не имею такой возможности. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах или о стекле в моей еде. Я этого ожидаю, мне это обещали. Поэтому я вынуждена приостановить работу, пока вся эта ситуация не уляжется», - говорит женщина.

Ирина Машкевич также заявила, что угрозы поступают не только в адрес ее бизнеса, но и лично ей и ее семье. Она сказала, что все фиксирует на телефон и намерена снова обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, что всё началась с того, что собственники заведения решили пошутить над языковым законом Украины, который вступил в силу 16 января и опубликовали на своей странице вFacebook пост, в котором украинский текст написан русскими буквами.

"Шалом люби друзи. Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста. Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади. Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси. Завжды ваша Артель у Машковичей", – было написано в сообщении.

Местных патриотов такое отношение к государственному языку очень возмутило, и они начали присылать руководству заведения угрозы.

Напомним, что на одесском Привозе массово наплевали на закон про язык: «Украинцев здесь маловато, одни..."

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