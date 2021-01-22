В пятницу, 22 января, некоторым жителям Одессы придется мерзнуть в квартирах без отопления

Так, без централизованного теплоснабжения остались 46 жилых домов, а также два учебных и два детских заведений.

Всему виной авария на теплотрассе, которая случилась в районе Молдаванки по улице Градоначальницкой. Об этом сообщили в КП “Теплоснабжение города Одессы”, передает Politeka

Коммунальщики предупреждают, что в связи с аварийным ремонтом магистральной теплотрассы с 9:00 до 20:00 будет отключена подача тепла по следующим адресам:

ул. Градоначальницкая, 1; 8; 9; 15; 17; 16; 19; 20; 21; 20 к-3,-4 22 к-1—7; 23; 24; 25; 26; 28; 33;

ул.10 апреля, 2; 4; 6; 8;

ул. Дидрихсона, 3; 9; 9а; 11; 25;

ул. Мечникова, 56;

спуск Степана Олейника,6; 8;

ул. Южная, 1; 4;

ул. Ризовская, 5;

ул. Раскидайловская, 28; 32; 34.

ул.Серова, 4; 8; 14 (Д/С №143).

Ранее мы сообщали, что в Одессе температура воздуха резко подскочила до "плюсовой" отметки и появилась смертельная опасность для горожан.

Из-за резкого потепления на улице тает снег и сосульки. Жителей Одессы предупреждают, чтобы они были осторожны - сосульки и оттаявший снег могут упасть на голову.

Напомним, что под Одессой жители наблюдали уникальное явление, кадры разлетелись по сети: "Свечение из космоса"

Как сообщала Politeka, в Одессе "закипело" Черное море, жители делятся кадрами уникального явления: "появился пар"

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