Николаю Тарасову, которого суд приговорил к 15 годам тюрьмы за убийство Даши Лукьяненко, пересмотрят приговор

Такая информация появилась на сайте Офиса генпрокурора Украины, , передает Politeka.net

Прокуроры не согласны с решением Раздельнянского районного суда Одесской области за столь жестокое преступление и требуют для Николая Тарасова наивысшей меры наказания – пожизненного заключения.

«15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести преступления. Сейчас готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Убийство произошло еще летом 2019 года в поселке Ивановка Одесской области, оно всколыхнуло всю Украину.

Мертвое тело 11-летней Даши Лукьяненко было найдено в выгребной яме в одном из домов поселка. В тот же день был задержан ее односельчанин, 22-летний Никола Тарасов.

По данным следствия, он заманил ребенка к себе домой, где пытался изнасиловать. Не доведя свои намерения до конца, молодой мужчина придушил ребенка, а потом нанес смертельные повреждения острым предметом. Чтобы скрыть преступление, он бросил тело девочки в выгребную яму.

В среду, 20 января, во время заседания суда он пытался порезать себе горло и вынесение приговора пришлось перенести.

Спустя некоторое время рассмотрение дела возобновили и Николаю Тарасову дали 15 лет тюрьмы за похищение и убийство 11-летней девочки.

Напомним, всплыли резонансные подробности убийства Даши Лукьяненко: «Семья всё знала».

Как сообщала Politeka, появилось первое видео с места жуткой расправы над Дашей Лукьяненко под Одессой.

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