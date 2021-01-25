В Одессе произошло смертельное столкновение легковушки с микроавтобусом
Авария случилась утром на выходных на улице 1-й Сортировочной возле Лузановки. Кадры трагического ДТП показали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте до конца)
Как рассказали в патрульной полиции, около 11:30 водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении Ярмарочной площади, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes.
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В результате ДТП погибла 18-летняя девушка, пассажирка Mitsubishi. Также известно, что три человека травмировались. Пострадавших зажало в салоне авто, их извлекали спасатели, которые прибыли на место.
В больницу доставлены водители транспортных средств и пассажир Mercedes.
До этого мы сообщали, что в Одессе на улице Михайловской из окна 19-го этажа выпал мальчик-подросток и погиб
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 24 января, жилом комплексе “Михайловский городок”.
По данным пресс-службы полиции, 11-летний мальчик упал с балкона лестничной клетки, ориентировочно 19 этаж. Подозревают суицид.
В соцсетях пишут, что у мальчика не было мамы, а с отцом он был в плохих отношениях. Ребенок часто сбегал из дома. Соседи сообщили местному телеграм-каналу, что мальчик в последнее время сбрасывал вещи с балкона и смотрел как они летят.
Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности
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