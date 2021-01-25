Одесские полицейские с погоней задержали мужчину, который похитил чужой автомобиль

Как передает Politeka.net, об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции.

Согласно имеющейся информации, правоохранители получили сообщение и ориентировку об угоне автомобиля Toyota.

Позже патрульные полицейские, которые несли службу на стационарном посту "Центролит" увидели похожую по описанию машину, которая следовала из города.

Стражи порядка потребовали водителя остановится, однако последний, проигнорировав полицейских, продолжил ехать в направлении Николаевской области.

Патрульные в ходе преследования догнали автомобиль. Мужчина, который находился в нем, пытался бежать, но инспекторы его задержали.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области клиент напал на молодого таксиста и угнал его автомобиль. Происшествие случилось в поселке Саврань.

Сначала 24-летний таксист должен был отвезти пару, которая приехала из Киевской области, до автобусной остановки и посадить на маршрутку, однако по дороге подвыпивший 31-летний пассажир, накинув на шею водителя шарф, принялся душить, пока тот не вырвался и не убежал. После этого злоумышленник сел за руль и поехал со своей спутницей в сторону Киева.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

Как сообщала Politeka, в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео: "Задержали семью с детьми"

Также Politeka писала, что гастролеры избили и ограбили одессита на глазах у полицейского: "отобрали 30 тысяч долларов"