Одесские полицейские с погоней задержали мужчину, который похитил чужой автомобиль
Как передает Politeka.net, об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции.
Согласно имеющейся информации, правоохранители получили сообщение и ориентировку об угоне автомобиля Toyota.
Позже патрульные полицейские, которые несли службу на стационарном посту "Центролит" увидели похожую по описанию машину, которая следовала из города.
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Стражи порядка потребовали водителя остановится, однако последний, проигнорировав полицейских, продолжил ехать в направлении Николаевской области.
Патрульные в ходе преследования догнали автомобиль. Мужчина, который находился в нем, пытался бежать, но инспекторы его задержали.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области клиент напал на молодого таксиста и угнал его автомобиль. Происшествие случилось в поселке Саврань.
Сначала 24-летний таксист должен был отвезти пару, которая приехала из Киевской области, до автобусной остановки и посадить на маршрутку, однако по дороге подвыпивший 31-летний пассажир, накинув на шею водителя шарф, принялся душить, пока тот не вырвался и не убежал. После этого злоумышленник сел за руль и поехал со своей спутницей в сторону Киева.
Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью
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