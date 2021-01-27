На Одесчине без света остались больше 40 населенных пунктов
Как передает Politeka.net, причиной этому стали выпавшие осадки в виде снега.
Больше всего отключений электроэнергии — в Одесском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.
По состоянию на 9:00 27 января из-за непогоды в Одессе упали уже 59 деревьев. Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, произошли 16 обрывов сетей. На местах работают аварийные бригады.
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Известно, что Визирская община из-за непогоды осталась света в некоторых селах. С 6:00 отсутствует электроснабжение в Любополе, Ранжевому, Марьяновке и Визирци.
А вот жители нижней части Арциза, а также густонаселенного микрорайона также остались и без воды.
По информации местных СМИ – электричества не будет до самого вечера.
Отметим, что снег в Одессе и области идет с ночи. Местами снежный покров достигает 15 см. В настоящее время снег продолжает идти. В связи с этим начались проблемы с движением автотранспорта.
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