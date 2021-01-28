Мощный снегопад так засыпал трассу Киев-Одесса, что по ней не может двигаться спецтехника

Об этом сообщают в Telegram-канале "Одесса INFO", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Вторые сутки трассу Киев-Одесса накрывает снегом, из-за чего на автомагистрали наблюдается настоящий транспортный коллапс.

Осадки начались еще 27 января и не прекращаются до сих пор. В результате непогоды остановились грузовики, а из-за них и другой транспорт.

"Техника не может проехать, трассы перекрыты", - говорят очевидцы.

На помощь грузовикам выдвинулась спецтехника, однако и она застряла в нежных заносах.

«На Киевской трассе техника, которая ехала вытаскивать фуры – застряла», - отмечается в сообщении телеграм-канала.

Ранее мы сообщали, что сильный снегопад, ветер и гололед стали причиной временного ограничения движения на части трассы Одесса-Киев.

Речь идет о Ширяевском, Ивановском, Березовском и Лиманском районах - на этих участках трассы остановили движение и работает снегоуборочная техника.

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