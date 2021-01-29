Вредная привычка забрала жизнь раньше времени

В Одесской области во время курения в постели погибла 85-летняя женщина

К сожалению, бывает так, что вредные привычки приводят к трагедии. Один такой несчастный случай произошел 29 января в Беляевке. Там в жилом доме вспыхнул пожар, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит домашнее имущество в комнате одноэтажного частного дома. Пожарники за полчаса ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров.

После ликвидации возгорания было найдено тело, не подающее признаков жизни. Погибшей оказалась 85-летняя хозяйка жилища. Кроме того, сотрудникам ГСЧС удалось спасти еще одну женщину, ей 69 лет.

Она госпитализирована в больницу с отравлением продуктами горения в состоянии средней тяжести.

Предварительная причина пожара – хозяйка квартиры неосторожно курила в постели.

От ГСЧС привлекались две единицы пожарной техники и 7 человек личного состава.

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Так, 28 января в 23:51 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании квартиры в 9-ти этажном жилом доме на проспекте Добровольского, 138. Там загорелось подсобное помещение на первом этаже, где проживал дворник.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество на площади 20 квадратных метров. В 00:17 пожар локализовали и в 00:19 ликвидировали.

Из горящего помещения спасли пострадавшего 40-летнего мужчину, его в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу № 10.

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