Стихийная свалка образовалась на берегу Куяльницкого лимана в Одессе
Свалка появилась еще в начале зимы, передают "ivasi.news".
«Там ближе к склону целая свалка образовалась из деталей пластика авто. Проехать на авто возможно только через КПП куяльницкого санатория.
А если подняться наверх и пройтись по ул. Лиманная то можно обнаружить через каждые 100м дома местных жителей, которые скидывают мусор в овраг просто перейдя через улицу. Просто через улицу и просто в овраг!!! Просто в 20 метрах от своего дома!», - говорится в сообщении.
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Ранее мы сообщали, что жители Одесской области продолжали оставаться без электричества из-за удара непогоды.
По данным пресс-службы ГСЧС Украины, без электроснабжения остались 131 населенный пункт в Одесской области.
Так, по состоянию на утро, 29 января, сработавшая автоматическая система защиты линии электропередач оставила без света 131 населенный пункт в Одесской области и два микрорайоны в самой Одессе.
Напомним, что заледеневшие деревья падают на жилые дома по всей Одессе: видео.
Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.
Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.