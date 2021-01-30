Стихийная свалка образовалась на берегу Куяльницкого лимана в Одессе

Свалка появилась еще в начале зимы, передают "ivasi.news".

«Там ближе к склону целая свалка образовалась из деталей пластика авто. Проехать на авто возможно только через КПП куяльницкого санатория.

А если подняться наверх и пройтись по ул. Лиманная то можно обнаружить через каждые 100м дома местных жителей, которые скидывают мусор в овраг просто перейдя через улицу. Просто через улицу и просто в овраг!!! Просто в 20 метрах от своего дома!», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что жители Одесской области продолжали оставаться без электричества из-за удара непогоды.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, без электроснабжения остались 131 населенный пункт в Одесской области.

Так, по состоянию на утро, 29 января, сработавшая автоматическая система защиты линии электропередач оставила без света 131 населенный пункт в Одесской области и два микрорайоны в самой Одессе.

Напомним, что заледеневшие деревья падают на жилые дома по всей Одессе: видео.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.