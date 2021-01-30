Сильный снегопад изменил Одессу до неузнаваемости

Такой, по-настоящему зимней, погоды не было в Одессе уже несколько лет, передает "culturemeter".

Одесситы уже отчаялись увидеть настоящий снег в городе, но произошло чудо.

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

В тоже время в "Укравтодоре" заверили, что расчистка дорог региона не останавливается. Для этого используется гусеничная техника ГСЧС.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

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