Сильный снегопад изменил Одессу до неузнаваемости
Такой, по-настоящему зимней, погоды не было в Одессе уже несколько лет, передает "culturemeter".
Одесситы уже отчаялись увидеть настоящий снег в городе, но произошло чудо.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Василия Ланового: "Молитвы не помогли"
"Беременная" Осадчая засветила свой роскошный дом по соседству с Каменских и Потапом: "Бассейн, терраса и...."
Звезда "Женского квартала" раскрыла правду о Кравец и Кошевом, что остается за кулисами: "В нем очень много..."
Взрывы озарили небо над Ялтой, город погрузился во тьму: подробности и кадры ЧП
Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.
Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.
По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.
В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.
В тоже время в "Укравтодоре" заверили, что расчистка дорог региона не останавливается. Для этого используется гусеничная техника ГСЧС.
"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.
Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП
Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших
Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии