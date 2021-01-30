В Одесской области ухудшится погода

ГСЧС Одесской области предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе.

1 февраля в Одесской области ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см), днем снег переходит в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части страны, гололедица (І уровень опасности, желтый).



"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП

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