Видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море появилось в сети
Трагедия произошла в Черном море у берегов Турции, неподалеку от порта Бартын.
Экипаж состоял в основном из украинских моряков. В катастрофе погибли три человека, и ещё трое пропали без вести.
Видео можно посмотреть здесь.
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