В Одесской области за прошедшие сутки зарегистрировали 174 случая заболевания коронавирусом
Об этом сообщил Минздрав.
За все время в регионе обнаружен 81 221 зараженный коронавирусной болезнью. Из них 1313 человек умерли (за прошлые сутки умерло 2 человека), 71 778 выздоровели, 8130 болеют, а у 83 201 подозревают коронавирус.
В лидерах по заболеваемости за сутки в Украине Ивано-Франковская область (412), Львовская (353), Киев (341), Днепропетровская (335) и Киевская области (325).
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Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.
Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.
По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.
В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.
"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.
Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.
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