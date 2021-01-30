За все время в регионе обнаружен 81 221 зараженный коронавирусной болезнью. Из них 1313 человек умерли (за прошлые сутки умерло 2 человека), 71 778 выздоровели, 8130 болеют, а у 83 201 подозревают коронавирус.

Об этом сообщил Минздрав.

В Одесской области за прошедшие сутки зарегистрировали 174 случая заболевания коронавирусом

В лидерах по заболеваемости за сутки в Украине Ивано-Франковская область (412), Львовская (353), Киев (341), Днепропетровская (335) и Киевская области (325).

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.