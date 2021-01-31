Одесская область окунулась в густой туман

С вечера 30 января над одесским регионом опустился туман.

Туман не позволил приземлиться самолёту рейсом из Борисполя. ATR-72 должен был сесть в Одессе в 16:45, но около 20 минут кружил, ожидая улучшения погоды, нь не дождался и вернулся обратно в Борисполь, передает "Одесса news".

В 17:40 польская авиакомпания отменила рейс Варшава — Одесса и обратно.

31 января, ситуация улучшилась, на табло указано что все сегодняшние рейсы осуществятся по расписанию.

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

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