Одесская область окунулась в густой туман

С вечера 30 января над одесским регионом опустился туман.

Туман не позволил приземлиться самолёту рейсом из Борисполя. ATR-72 должен был сесть в Одессе в 16:45, но около 20 минут кружил, ожидая улучшения погоды, нь не дождался и вернулся обратно в Борисполь, передает "Одесса news".

В 17:40 польская авиакомпания отменила рейс Варшава — Одесса и обратно.

31 января, ситуация улучшилась, на табло указано что все сегодняшние рейсы осуществятся по расписанию.

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погода, туман

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.