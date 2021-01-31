Одесская область окунулась в густой туман
С вечера 30 января над одесским регионом опустился туман.
Туман не позволил приземлиться самолёту рейсом из Борисполя. ATR-72 должен был сесть в Одессе в 16:45, но около 20 минут кружил, ожидая улучшения погоды, нь не дождался и вернулся обратно в Борисполь, передает "Одесса news".
В 17:40 польская авиакомпания отменила рейс Варшава — Одесса и обратно.
31 января, ситуация улучшилась, на табло указано что все сегодняшние рейсы осуществятся по расписанию.
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Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.
Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.
По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.
В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.
"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.
Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.
Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.
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