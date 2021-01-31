Некоторые одесситы получат дополнительные деньги

Адресную муниципальную помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги назначили 32 горожанам, передает "volnorez.com.ua".

Трем гражданам даны рекомендации для назначения адресной муниципальной помощи на погашение задолженности.

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

Также Politeka писала, непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии.