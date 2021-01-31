В Одесской области нашли тело убитой женщины

Труп находился в воде и был обмотан веревкой и капроновой сеткой. На экспертизе выяснилось , что смерть человека наступила вследствие множества колото-резанных ранений, передает bagnet.org.

Позже сообщили в полиции области, к убийству женщины причастен 43-летний знакомый, - его дом находится около места, где нашли труп.

Также установлено, что в день трагедии у подозреваемого дома было застолье, - он сильно выпил и начал конфликт с гостьей.

Его начало раздражать громкое поведение женщины, мужчина полез в драку: он избил женщину и порезал ей шею и горло. Потом он обвязал ее рыбацкой сеткой и выбросил в канаву.

Преступник задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что сложные погодные условия создали массу проблем на дорогах Одесской области.

Одна из самых тяжелых ситуация наблюдалась на трассе Одесса-Киев. Сотни автомобилей оказались в плену из-за обильных осадков.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, больше всего снегом замело участок от Знаменки и до Любашевки.

В снежный занос угодил рейсовый автобус. Для его спасения был отправлен инженерный танк.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Напомним, что авто на скользкой дороге вылетело на площадь в Одессе: кадры жуткого ДТП.

Как сообщала Politeka, погодный коллапс в Одессе, врачам добавилось работы из-за наплыва пациентов: сколько пострадавших.

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