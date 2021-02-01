Люди до сих пор сидят без света

В Одесской области из-за непогоды полностью остаются обесточенными свыше десяти населенных пунктов

Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

По состоянию на 1 февраля в регионе без электричества прибывают 14 населенных пунктов.

В ведомстве уточнили, что из-за сильнейшего ветра, мокрого снега и дождя населенные пункты были обесточены в Лиманском районе. Там сработали системы защиты линий электропередач.

В пресс-службе также отметили, что отключения связаны с падением опор линий электропередач, которые требуют более длительных ремонтных работ. Подъезд к месту работ обеспечен.

Кроме того, без света остаются 75 частных жилых домов в различных населенных пунктах Белгород-Днестровского района и 14 жилых домов в частном секторе в городе Одессе.

Восстановление электросетей затрудняется тем, что в некоторых местах на оборванных проводах еще висят ветки.

Отметим, что на сегодня синоптики огласили штормовое предупреждение из-за южного ветра, который усилится к обеду. Порывы достигнут 15-25 метров в секунду. Волны на побережье будут достигать до 1,4 метра в высоту.

Кроме ветра в Одессе целый день будет идти дождь. Температура ночью держалась в районе 0-2 градусов тепла, днем будет 6-8 тепла.

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