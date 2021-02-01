В лифте одесской многоэтажки застряла женщина с клаустрофобией (боязнь замкнутых помещений)

Об этом сообщили в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

Инцидент произошел на улице Балковской в доме №141.

На обнародованных кадрах можно услышать истерический крик женщины, которая просит открыть двери и вызволить ее.

По словам очевидцев, женщина застряла в кабине и просидела там два часа. Рядом с ней находились еще двое молодых людей. Успокаивать попутчицу им пришлось до тех пор, пока ее не освободили. Двери лифтеры вскрывали с помощью лома.

Оказалось, что срок эксплуатации лифта вышел ещё 15 лет назад, но на нем продолжают ездить и застревать.

По информации телеграм-канала, вчера в этом же лифте застряла женщина с ребёнком.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области из-за непогоды полностью остаются обесточенными свыше десяти населенных пунктов.

По состоянию на 1 февраля в регионе без электричества прибывают 14 населенных пунктов.

Из-за сильнейшего ветра, мокрого снега и дождя населенные пункты были обесточены в Лиманском районе. Там сработали системы защиты линий электропередач.

Кроме того, без света остаются 75 частных жилых домов в различных населенных пунктах Белгород-Днестровского района и 14 жилых домов в частном секторе в городе Одессе.

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