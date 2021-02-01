В Одесской области произошло разбойное нападение на автозаправку

Подробности сообщили на сайте Нацполиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали полицейские, рано утром двое вооруженных мужчин пришли пешком к АЗС в Лиманском районе. Они принялись угрожать 20-летнему оператору пистолетом, связали его скотчем, а потом отобрали личные вещи, забрали из кассы и сейфа почти 21 тысячу гривен и скрылись.

На поиски злоумышленников ушло два дня и в итоге их удалось задержать.

Бандитами оказались 31-летний уроженец соседнего государства, который живет в Рени, а также 29-летний одессит. Мужчин задержали у них дома.

При обысках нашли оружие, личные вещи пострадавшего, деньги и другие вещественные доказательства.

Пока ведется следствие мужчин поместили в СИЗО, их проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории региона.

Злоумышленникам грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества за разбой.

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Страшная трагедия произошла в селе Красная Коса Белгород-Днестровского района.

Рано утром 30 января в помещении школьной котельной были обнаружены бездыханные тела двух местных жителей. Погибшие работали кочегарами. Одному из них было 44 года, второму 57 лет.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

По предварительной версии, они скончались от отравления угарным газом.

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