Совсем скоро жители Одессы смогут вернутся к нормальной жизни, так как правительство собирается смягчить карантин

В тех регионах, где будет наблюдаться позитивная динамика Кабмин рассматривает возможность возвращения к «зеленой» и «желтой» карантинным зонам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания, передает Politeka.net

«Впервые за долгое время количество активных больных COVID-19 украинцев опустилось ниже 200 тысяч. Также стало меньше летальных случаев. Люди меньше обращаются к медикам и делают ПЦР-тесты», - говорит глава Кабмина.

Всё это свидетельствует о том, уверен премьер-министр, что показатели по заболеваемости снижаются.

«Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни», — отметил он.

Шмыгаль предложил в некоторых регионах ослабить ограничения до уровня, который ранее соответствовал «желтой» и «зеленой» зонам карантина.

Ранее мы уже сообщали, что в Одесской области заболеваемость коронавирусом неуклонно снижается и как результат – регион вышел из пятерки антилидеров.

Так по состоянию на 2 февраля в Одессе и области зарегистрировано всего 131 новый случай Covid-19.

Общее число заболевших в регионе достигло 81 тысяча 593 человека. От последствий болезни за сутки скончались 9 пациентов.

Всего летальных случая - 1 322. Выздоровели 72 880 человек, в том числе 755 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 7 391 человек.

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