В Одесской области водитель на фуре попал в затруднительное положение
Несмотря на то, что непогода бушевала еще на прошлой недели, на одесских дорогах транспортные средства продолжают застревать в сугробах.
Так, минувшей ночью на трассе «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», в районе поселка Иваново патрульные заметили большегрузный автомобиль Renault с прицепом, который заехал в технологический разрыв разделительной полосы и застрял. ОБ этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Осадчая показала свой зимний дом и роскошную территорию по соседству с Потапом и Каменских: "Снежит"
Дочка Кухар из «Танців з зірками» повторила трюки матери, в сети ахнули: «Будущая прима»
Беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."
Найдено тело известного актера-красавца, ему было всего 26: "Не выдержал локдауна"
Водитель большегруза объяснил, что двигался со стороны города Одессы, в темноте проехал место где ему необходимо было поворачивать и начал выполнять разворот, но не учел дорожных обстоятельств.
Грузовик перекрыл полосы движения транспорта в обоих направлениях, но сдвинуть его с места водитель уже не смог.
Инспекторы немедленно огородили транспортное средство светоотражающими конусами, остановили другой большегрузный автомобиль для оказания помощи и перекрыли движение транспорта по встречной полосе.
С помощью буксировки удалось вытянуть грузовик Renault.
Благодаря слаженным действиям была оказана помощь водителю, попавшему в затруднительное положение.
Напомним, что в Одессу снова придут морозы со снегом: названы даты, когда ожидать погодного удара
Как сообщала Politeka, ЧП на одесском пляже: из-за стройки рухнула скала, видео происходящего
Также Politeka писала, Одесса ушла под воду и превратилась в Венецию: видео новой напасти