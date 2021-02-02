В Одесской области водитель на фуре попал в затруднительное положение

Несмотря на то, что непогода бушевала еще на прошлой недели, на одесских дорогах транспортные средства продолжают застревать в сугробах.

Так, минувшей ночью на трассе «Одесса — Мелитополь — Новоазовск», в районе поселка Иваново патрульные заметили большегрузный автомобиль Renault с прицепом, который заехал в технологический разрыв разделительной полосы и застрял. ОБ этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Водитель большегруза объяснил, что двигался со стороны города Одессы, в темноте проехал место где ему необходимо было поворачивать и начал выполнять разворот, но не учел дорожных обстоятельств.

Грузовик перекрыл полосы движения транспорта в обоих направлениях, но сдвинуть его с места водитель уже не смог.

Инспекторы немедленно огородили транспортное средство светоотражающими конусами, остановили другой большегрузный автомобиль для оказания помощи и перекрыли движение транспорта по встречной полосе.

С помощью буксировки удалось вытянуть грузовик Renault.

Благодаря слаженным действиям была оказана помощь водителю, попавшему в затруднительное положение.

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