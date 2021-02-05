Со счета дважды куда-то переводились деньги в размере по 100 тысяч грн.

В Одессе волонтера, которая собирала деньги на лечение собаки хаски заподозрили в хищении

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

Напомним, что в селе Холодная Балка Беляевского района 67-летний мужчина жестоко избил соседскую собаку породы хаски граблями.

Местные жители отбили животное в тот момент, когда он собирался его повесить и передали зоозащитникам. Собака была в очень тяжелом состоянии, поэтому на ее спасение в тот же день был объявлен сбор денег.

Когда захотели проверить, используются ли собранные деньги по назначению, выяснили следующее детали:

▪️куратор, организовавшая пожертвование, отказалась информировать людей о балансе;

▪️женщина запретила разглашать суммы затрат медикам клиники Айболит, где находится животное;

▪️со счета дважды куда-то переводились деньги в размере по 100 тысяч грн.

Жители Одессы на страницах соцсетей возмутились и считают, что если волонтёр открывает финансовый сбор средств на медиа платформах, то он морально не имеет право делать запрет на огласку куда ушли поступления от сотен неравнодушных людей, в том числе и тех, кто за за границей.

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