В Одессе рухнул заброшенный дом

На Деволановском спуске возле моста Коцебу на улице Бунина упала стена заброшенного здания, частично завалив лестницу, ведущую с моста вниз.

В заброшенном доме жили люди, к счастью, они успели покинуть здание за несколько минут до обрушения и не пострадали.

К слову, в Одессе разыскивают мальчика.

Родители обратились за помощью в полицию , когда их несовершеннолетний сын не вернулся вовремя домой.

11-летний Паша не вернулся из школы. Мальчик был одет в черную куртку, синие джинсы и серую шапку.

С любой информацией о пропавшем обращайтесь по телефонам: (04852) 779 43 92, (04852) 6 02 02 или по спецлинии «102».

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