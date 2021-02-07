В Одессе рухнул заброшенный дом
На Деволановском спуске возле моста Коцебу на улице Бунина упала стена заброшенного здания, частично завалив лестницу, ведущую с моста вниз.
В заброшенном доме жили люди, к счастью, они успели покинуть здание за несколько минут до обрушения и не пострадали.
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