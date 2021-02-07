В центре Одессы произошел пожар во время которого погибла женщина

Как уточнили в ГСЧС, в 22:42 в службу спасения сообщили о задымлении подъезда, пожарные прибыли через 5 минут.

Оказалось, что пожар в квартире на первом этаже, во время тушения спасатели обнаружили женщину пожилого возраста, она была уже мертва.

Причиной пожара, говорят в ГСЧС, скорее всего был обогреватель.

К слову, в Одессе разыскивают мальчика.

Родители обратились за помощью в полицию , когда их несовершеннолетний сын не вернулся вовремя домой.

11-летний Паша не вернулся из школы. Мальчик был одет в черную куртку, синие джинсы и серую шапку.

С любой информацией о пропавшем обращайтесь по телефонам: (04852) 779 43 92, (04852) 6 02 02 или по спецлинии «102».

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