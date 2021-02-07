В центре Одессы произошел пожар во время которого погибла женщина
Как уточнили в ГСЧС, в 22:42 в службу спасения сообщили о задымлении подъезда, пожарные прибыли через 5 минут.
Оказалось, что пожар в квартире на первом этаже, во время тушения спасатели обнаружили женщину пожилого возраста, она была уже мертва.
Причиной пожара, говорят в ГСЧС, скорее всего был обогреватель.
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