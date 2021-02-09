Все люди обращаются с уличными травмами

Опасная погода принесла много неприятностей жителям Одессы

Так, из-за гололеда, который сковал одесские дороги 8 февраля, в травмпункты выстроились целые очереди.

Люди падали на скользкой дороге и получали ушибы и переломы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в одесские травмпункты обратились 98 человек с различными травмами, из них пришлось госпитализировать 35 пациентов.

Несмотря на посыпанные соляными смесями тротуары, передвигаться по городу очень опасно. Так, одна из одесситок упала при выходе из трамвая. У женщины диагностировали перелом руки и теперь она проведет шесть недель с гипсом. Об этом пишет местное издание УСИ .

Травматолог отметил, что троих человек положили в больницу с черепно-мозговыми травмами.

«Все люди обращаются с уличными травмами, то есть те, которые шли, поскользнулись и упали», - говорит медик.

В тоже время по информации пресс-службы патрульной полиции, к вечеру 8 февраля на территории города произошло 34 дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями.

Наибольшее количество аварий произошло в Киевской районе города — 13.



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