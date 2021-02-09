Опасная погода принесла много неприятностей жителям Одессы
Так, из-за гололеда, который сковал одесские дороги 8 февраля, в травмпункты выстроились целые очереди.
Люди падали на скользкой дороге и получали ушибы и переломы.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в одесские травмпункты обратились 98 человек с различными травмами, из них пришлось госпитализировать 35 пациентов.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Тина Кароль без стеснения похвасталась крупной покупкой и удивила резким ответом: "Пускай все знают"
Расправа над семьей потрясла Украину, бабушка жертв не сдерживает слез: "Желаю этому животному..."
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
Несмотря на посыпанные соляными смесями тротуары, передвигаться по городу очень опасно. Так, одна из одесситок упала при выходе из трамвая. У женщины диагностировали перелом руки и теперь она проведет шесть недель с гипсом. Об этом пишет местное издание
Травматолог отметил, что троих человек положили в больницу с черепно-мозговыми травмами.
«Все люди обращаются с уличными травмами, то есть те, которые шли, поскользнулись и упали», - говорит медик.
В тоже время по информации пресс-службы патрульной полиции, к вечеру 8 февраля на территории города произошло 34 дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями.
Наибольшее количество аварий произошло в Киевской районе города — 13.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka писала, безжалостная стихия атаковала Одессу, дороги превратились в каток: видео происходящего