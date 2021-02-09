Погода продолжает доставлять неприятности одесситам, теперь улицы превратились в реки

Если вчера было очень сложно перемещаться по городу из-за гололеда и обледенения деревьев, кроны которых могли в любой момент посыпаться на голову, то сегодня из-за дождя и тающего снега образовался настоящий потоп. Видео обнародовали очевидцы в местном телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

Уже по традиции затопило улицу Химическую. Воды настолько много, что автомобили буквально плывут. Большой объем воды не успевает проходить через коллекторную систему, которая к тому же была забита снегом.

Кроме того, Таможенная площадь в центре Одессы напоминала морской пейзаж. Там потоп образовался еще вечером.

Сильно затопило улицы на Слободке. Так, телеграм-канал «Курс Одесса» показал, какая ситуация наблюдается на улице Нефтяников.

Также сообщается, что не лучше обстоят дела на Промышленной.

Ранее сообщалось, что гололед стал причиной 34 дорожно-транспортных происшествий на дорогах Одессы. Все автомобили получили механические повреждения.

Наибольшее количество аварий произошло в Киевской районе города — 13.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"

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