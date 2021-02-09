На заседание горсовета в Одессе уже ходят с домашними питомцами стоимостью полторы тысячи евро

Так, во время аппаратное совещание в одном из кресел за спиной вице-мэра Дмитрия Жемана была замечена собака. Об этом пишут местные СМИ.

На обнародованном фото собака породы - кавалер-кинг-чарльз-спаниель рубинового окраса. Это собака английских королей, цена на такую стартует от 1.5 тысяч евро. Кому именно из депутатов она принадлежит пока не известно, однако известно, что на заседании королевская особа вела себя спокойно, не привлекала к себе внимание и не отвлекала чиновников и мэра от серьезных дел.

К слову, в Англии до сих пор в силе указ короля Карла (Чарльза) II, согласно которому, собаки этой породы могут присутствовать в парламенте.

Кроме того известно, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель есть у мэра Львова Андрея Садового, а также были у двух американских президентов: у Рональда Рейгана и Резерфорда Гейза.

Ранее сообщалось, что гололед стал причиной 34 дорожно-транспортных происшествий в Одессе. Все автомобили получили механические повреждения.

Наибольшее количество аварий произошло в Киевской районе города — 13.

Кроме того, в травмпункты Одессы обратились 98 человек с различными травмами, из них пришлось госпитализировать 35 пациентов.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"

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