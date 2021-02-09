Интересно, сколько их еще в этом магазине?

В Одессе покупателей супермаркета шокировала крыса, которая лежала на прилавке с товарами

Инцидент случился на днях в торговой сети "Таврия В", об этом сообщили в телеграм-канале «Одесса Info», разместив соответствующее видео, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Одна из посетительниц магазина заметила огромного грызуна, который спал за упаковками с молочными продуктами.

«Я в шоке, крыса спит или дохлая», - говорит женщина на видео.

Покупательница сообщила о находке сотрудникам супермаркета, которые тут же отреагировали и убрали животное.

Теперь интересно другое, сколько крыс еще живет помещениях "Таврии В".

Ранее мы сообщали, что на заседание горсовета в Одессе уже ходят с животными стоимостью полторы тысячи евро.

Так, во время аппаратное совещание в одном из кресел за спиной вице-мэра Дмитрия Жемана была замечена собака породы - кавалер-кинг-чарльз-спаниель рубинового окраса. Это собака английских королей, цена на такую стартует от 1.5 тысяч евро.

Кому именно из депутатов она принадлежит пока не известно, однако известно, что заседании королевская особа вела себя спокойно, не привлекала к себе внимание и не отвлекала чиновников и мэра от серьезных дел.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"

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