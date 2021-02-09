В Одесской области был обнаружен труп мужчины в колодце

Страшную находку обнаружили на днях на окраине села Калчева в Болградском районе. Об этом пишет местный сайт " Думская ", со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В полиции рассказали, что 50-летний мужчина упал по неосторожности в колодец и утонул.

Погибший работал пастухом на ферме.

Ранее мы сообщали, что в одной из школ Одесской области нашли трупы людей.

Это произошло в селе Красная Коса Белгород-Днестровского района.

Рано утром 30 января в помещении школьной котельной были обнаружены бездыханные тела двух местных жителей. Погибшие работали кочегарами. Одному из них было 44 года, второму 57 лет.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Они скончались от отравления угарным газом.

Также мы уже сообщали, что в Одессе погибла семья из трех человек.

Так, на днях, в службу 102 обратились обеспокоенные соседи, они попросили правоохранителей проверить, все ли в порядке, никто из членов семьи давно не выходил из дома.

Прибыв на место, сотрудниками следственно-оперативной группы был вызван Слесарь, так как дверь никто не открывал.

Полицейские обнаружили тела трех человек-мужчины 1974 года рождения и двух женщин 1978 и 1947 годов рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

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