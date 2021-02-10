На Одесщине - вспышка опасной инфекции

В детском доме семейного типа восемь человек заболели гепатитом А, семь детей и один взрослый.

Об этом сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров, передает "Думская".

Причина вспышки инфекции еще не установлена.

На сегодняшний день трое больных находятся в инфекционке.

После обнаружения инфекции специалисты проверили условия проживания в детдоме, в том числе состояние питьевой воды, так как чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее.

"Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", – заявил санврач.

Ранее мы писали, что на Одесчине украли ящик для пожертвований .

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

Мужчина зашел в один из офисов Черноморска и украл оттуда ящик для пожертвований и уехал на личном авто.

В городе и области объявили план «Перехват».

Полицейские оперативно обнаружили автомобиль. На требование остановиться водитель не реагировал, в ходе преследования, патрульные догнали и заблокировали машину.

Правоохранители задержали двух мужчин, которые находились в машине.

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