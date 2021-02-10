На Одесщине - вспышка опасной инфекции
В детском доме семейного типа восемь человек заболели гепатитом А, семь детей и один взрослый.
Об этом сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров, передает "Думская".
Причина вспышки инфекции еще не установлена.
На сегодняшний день трое больных находятся в инфекционке.
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После обнаружения инфекции специалисты проверили условия проживания в детдоме, в том числе состояние питьевой воды, так как чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее.
"Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", – заявил санврач.
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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.
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