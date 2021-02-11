В Одесской области пропали два человека

Так, в полиции не прекращаются поиски 36-летнего мужчины, который пропал 3 месяца назад.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, житель Килии Алексей Чапраз, 1984 года рождения, ушел из дома еще 9 ноября прошлого года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, передает Politeka.net

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, черные короткие волосы, зеленые глаза. Был одет в черную кожаную куртку, черные спортивные штаны с лампасами белого цвета и черные кроссовки. На голове черная шапка.

Особые приметы: носит очки, на правой кисти татуировка в виде буквы «А».

«Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в отделение полиции № 1 Измаильского районного отдела полиции ГУНП в Одесской области по телефону: (04843) 4-22-60, 0986333776 (дежурная часть круглосуточно), или по спецлинии «102», - говорится в сообщении.



Также стало известно об еще одном исчезновении.

65-летняя женщина, которая имеет проблемы с сердцем пропала 9 февраля в городе Черноморске Одесской области.

Как сообщили на поисковой платформе «На выручку. Лучшие люди. Одесса» Ермолаева Алла Николаевна ушла из дома 9 февраля 2021 г. в 12.00 и до сих пор не вернулась домой.

Была одета в красное длинное пальто (на фото), серые штаны, розовую шапку.

«Если кому-то что-либо известно о местонахождении Аллы Николаевны, просим срочно сообщить по телефону: 0674827700 - руководитель общественной организации», - говорится в сообщении.

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