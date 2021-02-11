В Одессе домушники настолько обнаглели, что после того, как их поймали на краже, решили дать взятку

Как сообщили патрульной полиции, посреди ночи инспекторы задержали двух мужчин, которые пытались обчистить квартиру улице Большой Арнаутской, передает Politeka.net

Бдительные соседи, позвонили в полицию и сообщили о неизвестных взломщиках, которые повредили окно в квартире на первом этаже и пытались оттуда что-то вынести.

Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили и задержали злоумышленников. При общении с копами, мужчины заметно нервничали и не могли объяснить цель своего пребывания по указанному адресу.

Впоследствии, чтобы избежать ответственности за преступление, один из задержанных предложил патрульным сто долларов США.

Стражи порядка сообщили задержанному об уголовной ответственности, но мужчина продолжал предлагать деньги.

На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Одесситы в соцсетях уже прокомментировали инцидент.

"100 долларов? Гости с востока совершенно обнаглели.Так дешево оценивать услуги патрульной полиции ...", - пишут в сети.

До этого мы сообщали о двух масштабных аферах через интернет.

В первом случае жертвой мошенников стал 50-летний мужчина, проживающий в селе Мирное. Он заказал на одном из сайтов удобрения и заплатил за них более миллиона гривен предоплаты, но товар так и не получил.

Другой случай – 34-летняя жительница села Петрово хотела приобрети через интернет автомобиль из Европы и перечислила на счет неизвестного более ста тысяч гривен предоплаты. Заказанного транспорта обманутая женщина так и не дождалась.

По всем зарегистрированным фактам правоохранители начали производство по статье за мошенничество.

Напомним, что одессита жестко избили на улице из-за мобильного телефона: "кулаком в лицо"

Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

Также Politeka писала, миллионеры в Одессе растут как грибы: сотни людей стали богаче за год, "их доля составляет..."