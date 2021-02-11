В Одессе родителей призвали не пускать детей в школу в пятницу, 12 февраля
Причина- стремительное ухудшение погодных условий, которые принесет надвигающийся арктический циклон Волкер.
Об этом предупредила на своей странице в Facebook глава департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net
Чиновница отметила, что все школы Одессы будут работать, однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома.
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"Уважаемые родители, примите во внимание. Учебные заведения завтра работают, но если есть возможность ограничить передвижения по городу, дети учатся далеко и добираются самостоятельно", - написала она.
Елена Буйневич особо подчеркнула, что в пятницу, 12 февраля, пропуск не будет считаться прогулом, если поставить в известность классного руководителя.
Ранее мы сообщали о том, что южный циклон, котороый бушует по всей Украине, добереться до Одессы.
В течение суток 12 февраля ожидается сильный снег с метелью, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат. Будет дуть сильный северо-западный ветер, порывы которого составят 17-22 метров в секунду.
Циклон принесет с собой морозы до -16 градусов ночью, которые продержатся как минимум 7 дней.
Начиная с вечера 11 февраля будет идти дождь с переходом в снег.
Осложнение погода отвечает ІІ уровню опасности (оранжевый). Такие метеоусловия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушениям движения транспорта на автодорогах области, дорогах и улицах населенных пунктов.
В связи с этим одесская мэрия убедительно просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"
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