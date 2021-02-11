В Одессе родителей призвали не пускать детей в школу в пятницу, 12 февраля

Причина- стремительное ухудшение погодных условий, которые принесет надвигающийся арктический циклон Волкер.

Об этом предупредила на своей странице в Facebook глава департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net

Чиновница отметила, что все школы Одессы будут работать, однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома.

"Уважаемые родители, примите во внимание. Учебные заведения завтра работают, но если есть возможность ограничить передвижения по городу, дети учатся далеко и добираются самостоятельно", - написала она.

Елена Буйневич особо подчеркнула, что в пятницу, 12 февраля, пропуск не будет считаться прогулом, если поставить в известность классного руководителя.

Ранее мы сообщали о том, что южный циклон, котороый бушует по всей Украине, добереться до Одессы.

В течение суток 12 февраля ожидается сильный снег с метелью, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат. Будет дуть сильный северо-западный ветер, порывы которого составят 17-22 метров в секунду.

Циклон принесет с собой морозы до -16 градусов ночью, которые продержатся как минимум 7 дней.

Начиная с вечера 11 февраля будет идти дождь с переходом в снег.

Осложнение погода отвечает ІІ уровню опасности (оранжевый). Такие метеоусловия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушениям движения транспорта на автодорогах области, дорогах и улицах населенных пунктов.

В связи с этим одесская мэрия убедительно просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

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