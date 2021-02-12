Арктический циклон Волкер, который сейчас хозяйничает в Украине, успел уже наделать бед в Одесской области

По состоянию на 12 февраля, в регионе было обесточено полностью или частично двадцать населенных пунктов. Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети», передает Politeka.net

В ведомстве уточнили, что из-за сильнейшего ветра, мокрого снега и дождя больше всего пострадал Одесский район, где без электричества остались 16 населенных пунктов. Еще четыре села обесточены в Белгород-Днестровском районе.

Над восстановлением электроснабжения работают шесть аварийных бригад в составе 18 специалистов. Также задействовано шесть единиц спецтехники.



Отметим, что в пятницу 12 февраля в Одессу снова вернулась зима.

По прогнозам синоптиков, небо над Одессой будет преимущественно облачным.

На протяжении дня температура воздуха будет опускаться с 6 градусов тепла, которые радовали нас накануне вечером, до 10 мороза к ночи пятницы. Ранним утром термометры покажут около 5 градусов ниже нуля, а днём воздух остынет до 7 градусов мороза. Температура ночью составит около 10 градусов со знаком «–».

Также будет дуть шквальный северо-западный ветер – порывы достигнут 25 м\с. Снег, который начнется накануне ночью, по плану синоптиков, закончится ближе к обеду.

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