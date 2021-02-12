Снега не много, но проблем хватает

В Одессе посреди дороги застрял грузовик и перекрыл проезд трамваев

Происшествие случилось в пятницу, 12 февраля на улице Балковской угол Дальницкой. Соответствующее видео разместили очевидцы в телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Стоит сказать, что сегодня в Одессе выпало немного снега, однако хватило, чтобы создать проблемы на дорогах.

А тем временем, по прогнозам синоптиков, небо над Одессой будет преимущественно облачным.

На протяжении дня температура воздуха опустится до -10 градусов.

Также в городе дует шквальный северо-западный ветер – порывы достигнут 25 метров в секунду. Снег, который начался накануне ночью, по плану синоптиков, должен закончится ближе к обеду.

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По состоянию на 12 февраля, в регионе было обесточено полностью или частично двадцать населенных пунктов.

Из-за сильнейшего ветра, мокрого снега и дождя больше всего пострадал Одесский район, где без электричества остались 16 населенных пунктов. Еще четыре села обесточены в Белгород-Днестровском районе.

Над восстановлением электроснабжения работают шесть аварийных бригад в составе 18 специалистов. Также задействовано шесть единиц спецтехники.

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